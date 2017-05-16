Поздним вечером мужчина в маске, угрожая ножом, забрал деньги из кассы торгового павильона в Тольятти

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Оперативный дежурный немедленно направил следственно-оперативную группу по указанному адресу. Прибыв на место, полицейские опросили продавца торговой точки. Женщина рассказала, что вечером в магазин вошел неизвестный в черной маске и, угрожая ей ножом, потребовал открыть кассу и отдать ему деньги. Испуганный продавец передала злоумышленнику 18 тысяч рублей. Получив деньги, он скрылся. Других посетителей в торговом зале в тот момент не было.Потерпевшая подробно описала внешность нападавшего полицейским. Ориентировка на злоумышленника была передана всем наружным нарядам полиции.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили и задержали вора. Им оказался безработный 31-летний местный житель, ранее судимый за незаконное хранение наркотиков. У подозреваемого полицейские изъяли и орудие преступления - нож.В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.