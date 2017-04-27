Появились подробности крупной дорожной аварии в Жигулевске

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По предварительной версии полицейских, причиной ДТП стал отказ тормозной системы у большегрузного автомобиля «КамАЗ», за рулем которого находился 55-летний уроженец одной из соседних республик. В результате этого водитель грузовика допустил наезд на вахтовый автобус «ПАЗ», в котором находилось 23 человека, и на легковые автомашины, остановившиеся в транспортном потоке.В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили восемь пассажиров автобуса «ПАЗ», семеро из которых после оказания медицинской помощи отпущены домой, еще один пострадавший госпитализирован.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель «КамАЗа» находился в трезвом состоянии. В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Движение на данном участке автодороги полностью восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.