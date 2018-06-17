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Появились фото и видео с места крушения пассажирского поезда в Казахстане

17 июня 2018 18:02
В результате случившегося погиб один подросток. Еще трое госпитализированы. Их личности устанавливаются.
Казахстанское издание Tengrinews опубликовало фото и видео очевидцев с места схода пассажирского поезда с рельсов в Казахстане, передает РБК.

Несколько вагонов поезда, следовавшего из Астаны в Алма-Ату, опрокинулись в Шуском районе Жамбылской области на юго-востоке республики. Как уточнили в пресс-службе комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию республики, авария произошла на участке Сары-Шаган — Шу. Всего сошло​ с рельсов шесть вагонов. Причиной случившегося, как заверили в ведомстве страны, стало экстренное торможение, на которое машинист поезда пошел, когда увидел искривленные пути.

На кадрах с места происшествия видно, как состав стоит на рельсах, несколько вагонов либо сильно наклонены, либо опрокинуты на землю. Вдоль железнодорожного полотна стоит множество людей. Некоторые из них залезли на упавшие вагоны и пытаются помочь находящимся в них людям выбраться наружу.

В результате случившегося погиб один подросток. Еще трое госпитализированы. Их личности устанавливаются.

ТАСС со ссылкой на официального представителя комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана Руслана Иманкулова указывает, что пассажиров поезда отправили на станцию Шу другим составом. ​На месте происшествия работают спасатели и медицинские бригады. Местные власти организовали горячую линию.

Видео: TengryNews.kz

Фото:   Tengrinews 
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