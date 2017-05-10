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Появились фото ДТП в Самарской области, в котором погиб инспектор ДПС

10 мая 2017 10:43
157
Появились фото ДТП в Самарской области, в котором погиб инспектор ДПС
По факту аварии возбудили уголовное дело.

Стали известны некоторые подробности дорожно-транспортного происшествия в Красноярском районе, в результате которого погиб инспектор ДПС. Очевидцы сообщают, что водитель Mercedes не только сбил правоохранителя, но и смял заднюю часть патрульной машины, пишет 63.ру.

Напомним, ДТП произошло в 1:20 9 мая. По версии следствия, водитель автомобиля Mercedes, двигаясь по трассе, не справился с управлением и, выехав на обочину, сбил сотрудника полиции. От полученных повреждений инспектор ДПС скончался на месте происшествия. Водителя автомобиля в тяжелом состоянии доставили в больницу.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи назначили проведение судебных экспертиз.


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