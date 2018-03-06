Появилась запись переговоров пилотов Ан-148 за несколько секунд до катастрофы
6 марта 2018 15:33
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Командир воздушного судна: Вверх! В-о-от.
Второй пилот: Сейчас-сейчас.
КВС: А ты вни...
ВП: Вообще фигня какая-то!
КВС: Не, ну я так понял, ты хотел это... А ты, наоборот, вниз.
ВП: Ладно-ладно, потом разговаривать будешь. Я имею в виду все остальное. Так, контролируем все!
КВС: Все, все хорошо.
ВП: Все, скорость нормализовалась.
АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Оп-оп-оп … 390!
КВС: Куда вниз-то?! Куда ты вниз? Зачем вниз?! Куда?!
АВТОИНФОРМАТОР: Скорость сравнить, скорость сравнить.
ВП: Да потому что, что хорош *******, 200 скорость, *****!
КВС: Высота! Высота! Высота!
АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Вверх!
АВТОИНФОРМАТОР: Terrain ahead! Terrain ahead! PULL UP! Terrain ahead!
КВС: Всё, ******!
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) еще в феврале расшифровала данные одного из «черных ящиков» разбившегося Ан-148, ранее сообщал РБК. В комитете отмечали, что показания бортового самописца позволяют предположить, что к крушению привело обледенение приемников полного давления (ППД). В результате неполадки были искажены показания скорости воздушного судна.
На борту Ан-148 развивалась нештатная ситуация, сообщил портал 78.ru. В частности, датчики скорости показывали разное значение. В материале утверждается, что это произошло из-за ошибки: второй пилот не включил обогрев датчиков. Затем, по данным 78.ru, пилот запаниковал и увел самолет вниз, вместо того чтобы попытаться набрать высоту.
Командир Ан-148 Валерий Губанов и второй пилот Сергей Гамбарян на высоте 130–150 м включили автопилот, ранее сообщал РБК. На высоте 550 м была завершена уборка закрылков. Через 2 минуты 30 секунд после взлета в самолете начала развиваться «особая ситуация». Все системы лайнера зафиксировали расхождения в показаниях скорости от двух модулей воздушных параметров — основного и резервного. По словам экспертов, Ан-148 находился на высоте около 1,3 тыс. м и летел со скоростью 465–470 км/ч.
Затем расхождения в данных составили около 30 км/ч. Тогда самолет уже находился на высоте около 2 тыс. м. Экипаж отключил автопилот, и весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.
Самолет был переведен в интенсивное снижение с углами тангажа на пикирование 30–35 градусов. В момент столкновения с землей угол тангажа составлял около 30 градусов, а за 4–5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов, комментировали ситуацию специалисты МАКа.
Фото: healtherbal.ru
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