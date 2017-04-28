Поверхность озёра Кунашак в Челябинской области покрылась тысячами мёртвых рыб
28 апреля 2017 21:17
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Причина произошедшего пока неизвестна. Сейчас прокуратура ведёт доследственную проверку. Для выяснения всех обстоятельств инцидента будут приглашены независимые эксперты-экологи.
Фото tjournal.ru
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