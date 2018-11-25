Потерявшегося жителя Вольска нашли в реанимации Сызрани

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Сообщение в полицию сделал 66-летний Александр Пушкин. Тезка великого поэта рассказал, что его племянник Чешуев выехал на автомобиле «Лада Гранта» из Тольятти в Вольск и пропал.Оперативники установили, что 21 ноября Чешуев около г. Сызрань Самарской области попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии в местной реанимации. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.По данным пресс-службы ГУ МВД по Самарской области, на 897 км федеральной автотрассы М-5 «Урал», «Гранта» при обгоне столкнулась с большегрузом MAN. В результате ДТП «Ладу» буквально разорвало на части.