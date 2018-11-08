Пострадавшим в массовом ДТП в Сызранском районе потребовалась помощь спасателей

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Водитель грузовика ГАЗ двигался по трассе в сторону Самары, когда, со слов очевидцев, на дорогу из лесополосы выбежало крупное животное.Пытаясь уйти от столкновения, водитель применил резкое торможение.Следом, в попутном направлении, двигался тягач с полуприцепом Мерседес, который не успел остановиться, чем спровоцировал опрокидывание грузовика в кювет.Авария двух грузовиков также привела к столкновению тягача Вольво и легкового автомобиля Лифан.Водителю малолитражки понадобилась помощь спасателей ПСС СО, так как самостоятельно выбраться из салона аварийного автомобиля ему не удалось. Прибыв на место, спасатели деблокировали пострадавшего водителя , а так же помогли водителю автомобиля Мерседес, который из-за травм не смог самостоятельно выбраться из кабины .Погибших в дорожно-транспортном происшествии нет, все пострадавшие участники ДТП переданы врачам скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в больницу. В 5:41 аварийно-спасательные работы на месте происшествия были завершены, передает пресс-служба ПСС Самарской области.

Фото: пресс-служба ПСС Самарской области