Пострадавшая в Швейцарии россиянка находится в тяжёлом состоянии
16 декабря 2018 18:09
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— В настоящее время одна гражданка РФ находится в тяжёлом состоянии. Она нетранспортабельна. Остальные пострадавшие россияне уже сегодня смогут покинуть больницу. Речь идёт о незначительных травмах, есть переломы, — сказал Смирнов.
Как уже сообщал Лайф, авария произошла утром, когда рейсовый автобус ехал из Генуи в Дюссельдорф. В результате аварии погиб один человек, ещё 44 пострадали, среди них — десять россиян.
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