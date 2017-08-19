После застолья с друзьями в гараже самарец лишился дорогого перфоратора

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Следов взлома при осмотре гаражного бокса обнаружено не было. Полицейские расспросили заявителя о тех, кто за определенный промежуток времени имел свободный доступ в помещение. Выяснилось, что с 3 на 4 августа мужчина организовал в гараже застолье со о своими знакомыми. Когда было выпито изрядное количество алкоголя, хозяин уснул.Сотрудники уголовного розыска стали выяснять личности участников встречи. В ходе оперативных мероприятий определился похититель. Им оказался житель Самары 1979 года рождения. Мужчина, по данным полиции, дважды привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления, а также грабежа. Оперативники задержали его.По статье «Кража» возбудили уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России про Самарской области.