После трагедии в Ижевске Госдума рассмотрит законопроект об отказе от использования газа в жилых домах
10 ноября 2017 12:30
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Первый зампред «Справедливой России» Михаил Емельянов сообщил, что фракция готовится внести в Госдуму законопроект, предусматривающий отказ от использования бытового газа в жилых домах.
«У нас есть законопроект на эту тему, и мы будем его вносить и будем настаивать, чтобы в ближайшее время была принята программа об отказе от использования бытового газа и переходе на электричество в жилых домах», – цитирует Емельянова РИА «Новости».
Как ранее сообщал «ФедералПресс», угловой подъезд многоквартирного жилого дома в Ижевске по ул. Удмуртская, 261 обрушился в четверг днем. По уточненным данным в результате обрушения дома в Ижевске погибли шесть человек, еще трое пострадали. Тела погибших доставляются в Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы.
По предварительной версии, причиной трагедии мог стать взрыв бытового газа.
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