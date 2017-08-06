После сильного ветра восстановлено электроснабжение в м.р. Кошкинский
6 августа 2017 10:50
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Как сообщалось ранее, в 16.30 5 августа в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС Главного управления МЧС России по Самарской области» поступило сообщение о том, что в результате прохождения кратковременного порывистого ветра, на территории н.п. Малое Максимкино м.р. Кошкинский произошло частичное повреждение кровель частных жилых домов. Пострадавших нет. Нарушено электроснабжение 120 домов, в которых проживает 196 человек, в том числе 29 детей.
Аварийными бригадами ПАО «МРСК Волги», в составе 25 человек и 8 ед. проводились работы по восстановлению электроснабжения населенного пункта.
С 18.00 (мст) в ГУ МЧС России по Самарской области была развернута рабочая группа оперативного штаба по контролю за ликвидацией происшествия.
В 02.47 6 августа электроснабжение потребителей в н.п. Малое Максимкино полностью восстановлено.
К ликвидации происшествия привлекается 48 человека и 16 ед. техники, в том числе от МЧС 7 человек, 1 ед. техники.
Дополнительная информация уточняется, сообщает облМЧС.
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