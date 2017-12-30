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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

После ДТП в Ставропольском районе водителя и пассажира зажало в салоне машины

30 декабря 2017 11:54
209
После ДТП в Ставропольском районе водителя и пассажира зажало в салоне машины Спасатели применяли гидравлический инструмент.
Спасатели применяли гидравлический инструмент.

29 декабря в Ставропольском районе около поселка Узюково произошло дорожно-транспортное происшествие. По неустановленной причине автомобиль ВАЗ 21099 съехал в кювет и столкнулся с деревом. В салоне автомобиля находились двое мужчин. В результате деформации кузова водитель и пассажир оказались зажатыми в салоне аварийного автомобиля. Для деблокирования пострадавших в 11.38 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд города Тольятти. Используя гидравлический инструмент, спасатели вызволили мужчин из металлического плена. В 12.40 оба пострадавших были переданы врачам скорой медицинской помощи, сообщает ПСС по Самарской области.
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Комментарии



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