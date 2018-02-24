Пошутил: 12-летний мальчик сообщил о захвате заложников в больнице Семашко

913

Звонок об этом поступил в 16:30 на пульт "112".На место происшествия вскоре прибыли сотрудники полиции.На деле вызов оказался ложным.Стражи порядка выяснили, что звонок поступил от 12-летнего мальчика. Данные его родителей установлены.По факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.