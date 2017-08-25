Посетителям аттракциона "Камикадзе" в Саратове пришлось 10 минут провисеть вниз головой
25 августа 2017 13:34
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23 августа в парке аттракционов "Лукоморье" в горпарке Саратова сломался аттракцион "Камикадзе". Эти качели имеют две кабины, которые делают вертикальный оборот на 360 град.
Как рассказали "КП-Саратов" отдыхающие, поломка произошла, когда аттракцион делал полный оборот. Им пришлось около 10 мин. провисеть вниз головой, пока персонал раскачивал качели, чтобы они смогли доставить пассажиров на землю, пишет СарБК
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