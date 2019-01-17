Посетительница ГУМа умерла, поперхнувшись булочкой

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67-летняя Марионелла Щеглова пошла с подругой в ГУМ и зашла в кафе "Фестивальное", чтобы перекусить.Сперва поспешившие на помощь подумали, что у женщины инфаркт.Позже стало понятно, что еда попала не в то горло, но было уже поздно: Марионелла задохнулась.