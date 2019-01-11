Посадка крупнейшего в мире авиалайнера при сильном ветре попала на видео

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Видео было сделано недалеко от взлётно-посадочной полосы международного аэропорта Бирмингема. На нём — прибывающий из Дубая Airbus A380 авиакомпании Emirates.На этих кадрах видно, что другой самолёт — Airbus А320 авиакомпании EasyJet — после двух попыток приземлиться улетел в соседний аэропорт.