Помывшись и выпив спиртное в бане, житель Безенчука сел за руль "девятки" и попал под уголовное дело

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Полицейскими был замечен автомобиль ВАЗ-2109, водитель которого нарушил ПДД. Стражи правопорядка остановили машину. Выяснилось, что автомобилем управлял мужчина 1986 года рождения. На законное требование предъявить документы подозреваемый не смог предоставить водительское удостоверение.Также при проверке по базе данных установлено, что в 2017 году местный житель был признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут наказанию в виде административного ареста на десять суток. Водительское удостоверение подозреваемый сдал в ОГИБДД в 2009 году, но продолжал управлять автомобилем без документов.Сотрудники полиции установили, что у подозреваемого имеются признаки алкогольного опьянения, и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте задержания. Выяснилось, что мужчина управлял легковушкой в нетрезвом виде. Транспортное средство поместили на специализированную стоянку.Нарушитель объяснил факт отсутствия водительского удостоверения тем, что у него не было денежных средств и времени для подачи документов, а также тем, что он отбывал наказание в течение трех лет. Как пояснил подозреваемый, он отдыхал с другом в бане, распивал при этом спиртные напитки, после чего решил отправиться в увеселительное заведение поселка, по дороге в которое и был задержан инспекторами ДПС.По данным сотрудников органов внутренних дел, злоумышленник ранее судим за незаконный оборот наркотиков.Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.