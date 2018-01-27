Помощь спасателей потребовалась женщине-водителю «Шкода Октавиа», которая была зажата в салоне

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Для деблокирования пострадавшей в 16:10 к месту происшествия был направлен поисково-спасательный отряд города Сызрань. С помощью гидравлического инструмента была отжата левая передняя дверь. Пострадавшую передали врачам скорой медицинской помощи.В 16:35 спасательные работы были завершены, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС Самарской области