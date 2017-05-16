Получив пенсию тольяттинка позвала гостей, один из которых ограбил ее

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Оперативный дежурный направил по адресу места жительства заявительницы следственно-оперативную группу. В ходе разбирательства полицейские установили, что накануне женщина получила пенсию и решила устроить застолье по этому поводу, пригласив к себе знакомых. В ходе распития алкоголя один из гостей, применив насилие, не опасное для жизни и здоровья, отобрал у хозяйки жилплощади 11 500 рублей, после чего скрылся.Полицейские установили личность преступника, выяснили, где бывает злоумышленник и на следующий день на одном из рынков Автозаводского района задержали его. Грабителем оказался 46-летний ранее неоднократно судимый местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что ему не на что было приобрести спиртное. Часть денег задержанный потратил, а сумму в размере 4 700 рублей полицейские изъяли и вернули потерпевшей.В настоящее время в отношении мужчины по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.