Полковник полиции Безенчукского района, возвращаясь домой со службы, оказал помощь попутчику в электричке

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24 июля 2018 года в электропоезде одному из пассажиров стало плохо - мужчина начал задыхаться, пожаловался на жжение в груди соседу по электричке. Им оказался следовавший после суточного дежурства домой сержант полиции Тимур Забиров. Полицейский незамедлительно начал оказывать первую медицинскую помощь пассажиру, связался с поездной бригадой, вызвал скорую помощь, затем лично участвовал в переносе пассажира из вагона электропоезда в автомобиль скорой помощи. «Проявил себя как профессионал высшего класса, воспитанный, грамотный, внимательный человек»,- пишет Наталья Владимировна, ехавшая в этом же вагоне и ставшая случайным свидетелем происшествия. Кроме того, после госпитализации пассажира, сержант полиции доставил ручную кладь случайного соседа в город Сызрань и передал родственникам. Госпитализированный в больницу мужчина, сейчас идет на поправку, он так же передает слова благодарности Тимуру Забирову: «Спасибо за своевременную помощь, отзывчивость!». Сержант полиции Забиров в ближайшее время навестит своего подопечного.Руководство полиции высоко ценит мнение жителей о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за слова благодарности в адрес подчиненных и высокую оценку их деятельности, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.