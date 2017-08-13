Полиция проверит пропажу у москвича 20 миллионов рублей при обмене валюты
13 августа 2017 17:06
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«Полиция проводит проверку по факту заявления гражданина о мошеннических действиях со стороны сотрудников кредитно-финансового учреждения», — сказал собеседник агентства. По его словам, инцидент произошел 7 августа.
Москвич пришел в один из банков Москвы и попросил обменять крупную сумму денег на иностранную валюту. Сотрудник кредитной организации провел операцию и дал мужчине наличные, которые были запечатаны в банковскую упаковку, но купюрами меньшего номинала. Москвич заметил, что не хватает 20 млн руб, и потребовал вернуть недостающие деньги, но сотрудник банка отказался, рассказали в МВД.
После проверки будет принято процессуальное решение, сказали в пресс-службе Министерства внутренних дел, отмечает «Интерфакс».
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