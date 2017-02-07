Полиция Самары продолжает розыск 18-летнего студента

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Полицейские определили круг общения пропавшего, опросили его родственников, друзей, проверили места возможного нахождения молодого человека. Ориентировка на студента была передана всем наружным службам полиции, направлена в другие территориальные органы внутренних дел.Полицейские установили, что молодой человек некоторое время находился в городе Новокуйбышевске, после этого материал проверки по факту его пропажи был передан в Отдел МВД Новокуйбышевска. Местные полицейские выяснили, что 17 января самарский студент поселился в одной из городских гостиниц, переночевал там, а на следующий день отбыл в неизвестном направлении. Друзей и родственников в Новокуйбышевске у него не имеется.В Новокуйбышевском отделе полиции 5 февраля заведено оперативно-розысконое дело по факту отсутствия человека, ориентировки на него переданы всем наружным службам горотдела полиции. Два номера сотовых телефонов, оформленных на разыскиваемого, не отвечают. На данный момент полицейские направили запросы в банк, где пропавший молодой человек имеет счет.Сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить комплекс мероприятий, направленных на установление места нахождения студента.Всем, кому что-либо известно о месте нахождения молодого человека, просьба сообщить по телефону 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Кроме того, связаться с ближайшим подразделением полиции в любой ситуации поможет «Мобильное приложение МВД России», которое можно абсолютно бесплатно установить на смартфон или планшетный компьютер, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.