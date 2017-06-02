Полицейскими Сызрани разыскивается без вести пропавший Фарбман Михаил Маркович

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24.02.2016 мужчина ушел в неизвестном направлении и до настоящего время не вернулся.Приметы: на вид 50-55 лет, рост 160-164 см., худощавого телосложения, лицо овальное смуглое, волосы темные, вьющиеся, зачесаны назад, глаза карие.Одежда: черная болоньевая куртка, черная вязаная шапка, темно-синие джинсы, черные ботинки.Особые приметы: на шее имеется родинка размером 2-3 мм.Всем, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просьба сообщить по телефонам МУ МВД России «Сызранское: (8464) 35-58-36, 8-927-618-37-37 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).Вознаграждение и конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области