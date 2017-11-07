Полицейские задержали жителя села Хрящевка, который ограбил женщину в Тольятти

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По статье «Грабеж» было возбуждено уголовное дело.На днях сотрудники получили оперативную информацию о том, что к совершению данного преступления может быть причастен 21-летний житель села Хрящевка. Полицейские установили местонахождение молодого человека и задержали его.В ходе опроса подозреваемый признался в совершении преступления. Похищенное имущество частично возвращено владельцу. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.