Полицейские задержали молодого человека, который незаконно проживал в Самаре по фиктивному документу

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Исследование показало, что уведомление действительно имеет все признаки подделки. Стражи правопорядка установили, что мужчина является уроженцем и гражданином одной из соседних республик и проживает в Самаре незаконно.Накануне по статье «Использование заведомо подложного документа» в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.