Полицейские задержали браконьеров в речном порту Сызрани

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На минувшей неделе сотрудниками линейного пункта полиции в речном порту Сызрани были задержаны двое жителей Октябрьска, которые незаконно ловили рыбу в Волге.37-летний мужчина ловил рыбу при помощи ружья для подводной охоты, а у 28-летнего молодого человека были обнаружены и изъяты две сети, которые также являются запрещенными орудиями лова.По данным фактам возбуждены уголовные дела.Кроме того, в настоящее время продолжается проверка в отношении 29-летнего жителя Сызрани, который ловил рыбу при помощи 3 рыболовных сетей и резиновой лодки, сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД России.Фото gorvesti.ru