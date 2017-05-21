Полицейские задержали, сбежавшего из СИЗО в Челябинской области особо опасного преступника
21 мая 2017 17:19
155
- грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия;
- мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину;
- разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;
- убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (соучастие), из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, из хулиганских побуждений (мотив).
Благодаря совместной оперативно-розыскной работе сотрудников ГУ МВД, ГУФСИН и ФСБ, 34-летний Сергей Рудиковский пойман. Руководство ГУФСИН России по Челябинской области благодарит всех, кто содействовал в поисках преступника, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
21 мая 2017 11:35
По подсчетам полицейских и судебных приставов, около трети штрафов остаются неоплаченными и подлежат принудительному взысканию. Закон
166
20 мая 2017 20:14
В настоящее время в возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Закон
235
20 мая 2017 15:27
Суд присудил взыскать с осужденного в счет возмещения материального ущерба 52 923 рублей, в счет компенсации морального вреда 1 500 000. Закон
256
20 мая 2017 13:00
Решением суда жительница Исаклинского района женщина приговорена к шести годам в колонии общего режима, ее сын - к пяти. Закон
263
20 мая 2017 10:45
Ведомство сочло нарушением то, что ролик с маркировкой 16+ демонстрировался детям, не достигшим этого возраста. Закон
238
19 мая 2017 21:27
Суд признал их виновным и назначил одному - наказание по совокупности преступлений в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы, другому - 6 лет 6 месяцев лишения... Закон
329
19 мая 2017 16:14
За время проведения двух рейдов стражи правопорядка проверили 12 адресов проживания должников и взыскали с них денежные средства на сумму более четырех тысяч... Закон
206
Происшествия
21 мая 2017 17:38
Уже на следующий день полицейские задержали вора. Им оказался 49-летний местный житель, судимый за кражу. Происшествия
137
21 мая 2017 17:19
Руководство ГУФСИН России по Челябинской области благодарит всех, кто содействовал в поисках преступника. Происшествия
154
21 мая 2017 16:45
Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Происшествия
436
Криминал
21 мая 2017 11:52
В качестве орудий преступления использовались топор, нож и черенок от лопаты. Криминал
217
21 мая 2017 10:27
Он похитил гигиенические средства на 8 тысяч рублей. Криминал
149
20 мая 2017 13:32
В настоящее время по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбуждено уголовное дело. Криминал
258
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
575
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1234
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1373
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1552
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2847
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1717
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1505
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1142
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
667
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1046
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2299
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3304
Мероприятия