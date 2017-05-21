Полицейские задержали, сбежавшего из СИЗО в Челябинской области особо опасного преступника

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- грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия;- мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину;- разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего;- убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (соучастие), из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом, из хулиганских побуждений (мотив).Благодаря совместной оперативно-розыскной работе сотрудников ГУ МВД, ГУФСИН и ФСБ, 34-летний Сергей Рудиковский пойман. Руководство ГУФСИН России по Челябинской области благодарит всех, кто содействовал в поисках преступника, сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Челябинской области.