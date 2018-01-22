Полицейские выясняют обстоятельства гибели молодого водителя ВАЗ-21310 в ДТП в Ставропольском районе

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В результате ДТП водитель отечественного авто от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с убедительной просьбой проявлять повышенную внимательность и бдительность на дороге. Выезд на полосу встречного движения с нарушением ПДД несет тяжкие последствия. Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения гарантирует сохранение жизни и здоровья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области