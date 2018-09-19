Полицейские вылавливали из пруда труп, но, когда достали его, долго смеялись

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Восемь пожарных ринулись на помощь своим коллегам, однако по прибытии их ждал весьма неожиданный сюрприз. Предполагаемый труп оказался надувной секс-куклой. Её извлекли из воды и сфотографировали на память.Впрочем, это не первый раз, когда секс-куклы сеют лишнюю панику среди полицейских. Так, например, в июле 2016 года полиция прибыла в квартиру в Амстердаме. Соседи были обеспокоены тем, что женщина, на которой из одежды было лишь нижнее бельё, долгое время стояла у окна в доме напротив и не шевелилась. Когда она не ответила на дверной звонок, полицейские ворвались в квартиру, ожидая увидеть труп. К счастью, никто не умер, а фигурой оказалась очередная надувная секс-кукла.Фото © CEN/life.ru