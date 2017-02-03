Полицейские разыскивают уроженца города Курганинск, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления

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на вид 50 - 55 лет, худощавого телосложения, рост 175 см/, глаза светлые, носит бороду или усы. Легко входит в доверие, коммуникабельный. При обращении активно жестикулирует.Всем, кому что-либо известно о месте нахождения разыскиваемого, убедительная просьба обращаться по телефонам: 8-914-504-66-66, (3022) 23-57-29 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется!Пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области