Полицейские разыскали пропавшего студента в ТЦ Тольятти
13 февраля 2017 18:53
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На розыск пропавшего был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили его друзей и знакомых, отрабатывались возможные места его нахождения. Ориентировка с приметами молодого человека была направлена в другие территориальные органы внутренних дел.
Полицейские установили, что некоторое время студент находился в Новокуйбышевске. Местные полицейские выяснили, что 17 января парень поселился в одной из городских гостиниц, переночевал там, а на следующий день отбыл в неизвестном направлении.
В Новокуйбышевском отделе полиции 5 февраля текущего года было заведено оперативно-розыскное дело по факту отсутствия человека. Два номера сотовых телефонов, оформленных на разыскиваемого, не отвечали. В ходе организованных розыскных мероприятий сотрудники органов внутренних дел установили, что молодой человек 8 февраля снимал деньги с банковского счета в Тольятти.
Накануне работники одного из торговых центров Тольятти заметили разыскиваемого молодого человека (ориентировки на него были размещены во всех местах массового скопления граждан) и вызвали полицейских. После выяснения всех обстоятельств произошедшего сотрудники органов внутренних дел вечером того же дня передали его матери.
По данным стражей правопорядка, в отношении 19-летнего студента никаких противоправных действий не совершалось. По факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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