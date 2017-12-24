Полицейские разбираются в обстоятельствах ДТП на Волжском шоссе, в результате которого погиб пассажир «Митсубиси Лансер»
24 декабря 2017 15:48
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В результате ДТП пассажир, данные которого устанавливаются, скончался на месте происшествия.
По факту аварии сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс служба ГУ МВД России по Самарской области.
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