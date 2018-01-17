Полицейские призывают граждан быть бдительными при пользовании услугами внебиржевых валютных рынков

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В офисе компании менеджеры рассказывают про сложнейшие инвестиционные схемы и возможности выгодно инвестировать денежные средства. Для не посвященного человека такая информация может быть запутанной, и этим пользуются мошенники.. Продавая жилплощадь, граждане убеждены, что могут выкупить квадратные метры за счет выигрышей на рынке межбанковского обмена валюты. Денежные средства, полученные с продажи квартир, а также личные сбережения, потерпевшие вносили на торговые счета, открытые, как правило, в оффшорах. Впоследствии самостоятельно либо пользуясь услугами трейдера граждане проигрывали.С 2016 года в России действует Закон о деятельности форекс-компаний, согласно которому последние обязаны вступить в саморегулируемые организации и получить лицензию на осуществление деятельности форекс-дилера от Центрального банка России. Форекс-дилер - это юридическое лицо, которое должно быть зарегистрировано на территории РФ. Принятые от физического лица денежные средства должны зачисляться с банковского счета физического лица на номинальный счет форекс-дилера, открытый в банке, находящемся на территории РФ.. Вовремя поступивший сигнал о деятельности преступников повышает шансы установить личности злоумышленников по горячим следам. Будьте бдительными, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.