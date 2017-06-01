Полицейские изъяли из караоке-ресторана на Ново-Садовой алкоголь, реализуемый с нарушением закона

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В ходе проверки установлен факт оборота алкогольной продукции без специального разрешения и сопроводительных документов. За совершение правонарушений в отношении организации составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям «Нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». Алкогольная продукция объемом 24,5 литра стоимостью 40 000 рублей изъята из незаконного оборота, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото pixabay.com