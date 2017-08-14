Полицейские ищут водителя, который ночью в селе Богдановка насмерть сбил пенсионерку на дороге и скрылся с места ДТП
14 августа 2017 15:03
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Из собранных автоинспекторами материалов следует, что водитель неустановленного транспортного средства (предположительно - марки ВАЗ) двигался со стороны поселка Новый Кутулук. По предварительной версии полицейских, в пути следования автомобилист допустил наезд на пожилую женщину 1939 года рождения, двигавшуюся по проезжей части в попутном направлении. Сразу после этого водитель уехал с места происшествия, не оказав пострадавшей первую помощь.
От полученных в результате ДТП травм пенсионерка скончалась до прибытия врачей. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание скрывшегося автомобилиста.
Гражданам, ставшим свидетелями данного ДТП или располагающим достоверной информацией о личности и возможном местонахождении водителя, просьба обращаться по телефону: (84667) 2-13-80 (дежурная часть ОП №46 МО МВД России «Богатовский») или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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