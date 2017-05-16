Полицейские ищут контрактника, который самовольно оставил место службы

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Приметы: рост 185см., на левой стороне лица шрам, крепкого телосложения.Гайкин Р.В. с 28.11.16 находится в Федеральном розыске.Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 978 098 68 30 или 020, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.