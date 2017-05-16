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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Полицейские ищут контрактника, который самовольно оставил место службы

16 мая 2017 18:28
120
Приметы: рост 185 см., на левой стороне лица шрам, крепкого телосложения.
8 августа 2015 года самовольно оставил место службы старшина 2-ой статьи службы по контракту войсковой части 75282 Гайкин Роман Валерьевич (1991г.р.), русский призван 06 декабря 2010 года  РВК Новокуйбышевска Самарской области.

Приметы: рост 185см., на левой стороне лица шрам, крепкого телосложения.

Гайкин Р.В. с 28.11.16 находится в Федеральном розыске.

Всем, кому что-либо известно о личности или местонахождении разыскиваемого, убедительная просьба обратиться в ближайший отдел полиции или по телефону 8 978 098 68 30 или 020, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

 
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Комментарии



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