Полицейские Волжского района работают на месте массового ДТП на автодороге М-5
16 декабря 2018 23:33
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Через пять минут в этом же месте, двигавшийся по левой полосе автомобиль "Киа оптима" водитель которого совершая обгон впередиидущего грузового автомобиля "Даф", водитель которого в результате торможения перед местом предыдущего ДТП не справился с управлением допустил столкновение с автомобилем "Киа оптима".
Следом за данными транспортными средствами двигался автомобиль ВАЗ-21120 под управлением молодого водителя, 1999 г.р., которые не заметив знак аварийной остановки допустил столкновение с автомобилем "ДАФ". Водителю а/м ВАЗ была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой с диагнозом: " ушиб грудной клетки"
Через несколько минут, проезжавший мимо места ДТП водитель грузового автомобиля "Скания" принял решение остановиться, для оказания помощи попавшим в ДТП водителям, в результате этого водитель идущего позади грузового автомобиля "Скания" из-за несоблюдения положенной дистанции, допустил столкновение с остановившимся грузовиком.
На место ДТП в кратчайшие сроки прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также лично начальник ОГИБДД О МВД России по Волжскому району Дмитрий Баландов.
По информации стражей правопорядка данное ДТП было спровоцировано невнимательностью водителей на дороге, а также несоблюдением положенной дистанции между автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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