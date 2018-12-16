Полицейские Волжского района работают на месте массового ДТП на автодороге М-5

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16 декабря на 1007 км автодороги М-5 двигался автомобиль "Фольксваген", водитель которого решил проверить сцепление зимней авторезины с дорожным покрытием путем резкого торможения. В результате чего, двигавшийся сзади грузовой автомобиль, который двигался с нарушением установленной дистанции допустил столкновение с а/м "Фольксваген".Через пять минут в этом же месте, двигавшийся по левой полосе автомобиль "Киа оптима" водитель которого совершая обгон впередиидущего грузового автомобиля "Даф", водитель которого в результате торможения перед местом предыдущего ДТП не справился с управлением допустил столкновение с автомобилем "Киа оптима".Следом за данными транспортными средствами двигался автомобиль ВАЗ-21120 под управлением молодого водителя, 1999 г.р., которые не заметив знак аварийной остановки допустил столкновение с автомобилем "ДАФ". Водителю а/м ВАЗ была оказана медицинская помощь, после чего он был отпущен домой с диагнозом: " ушиб грудной клетки"Через несколько минут, проезжавший мимо места ДТП водитель грузового автомобиля "Скания" принял решение остановиться, для оказания помощи попавшим в ДТП водителям, в результате этого водитель идущего позади грузового автомобиля "Скания" из-за несоблюдения положенной дистанции, допустил столкновение с остановившимся грузовиком.На место ДТП в кратчайшие сроки прибыли сотрудники Госавтоинспекции, а также лично начальник ОГИБДД О МВД России по Волжскому району Дмитрий Баландов.По информации стражей правопорядка данное ДТП было спровоцировано невнимательностью водителей на дороге, а также несоблюдением положенной дистанции между автомобилями, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области