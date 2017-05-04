Полицейские Ставропольского района ведут розыск автомобилиста, скрывшегося с места ДТП

21

В результате ДТП пешеход получил травмы различных частей тела, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в больницу. Врачи приняли решение о госпитализации молодого человека. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел устанавливают все обстоятельства случившегося и ведут розыск скрывшегося автомобилиста.Полицейские убедительно просят всех очевидцев произошедшего и граждан, обладающих достоверной информацией о личности скрывшегося водителя, обращаться в дежурную часть ОГИБДД Отдела МВД России по Ставропольскому району по телефону: (8482) 28-36-96 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.