Полицейские Ставропольского района изъяли из незаконного оборота почти 2 кг наркотических средств
27 июля 2018 15:20
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В Самарской области на посту возле села Зеленовка в Ставропольском районе сотрудники ДПС ОГИБДД остановили легковой автомобиль. В ходе проверки документов водитель сильно нервничал, в связи с чем было принято решение о проведение личного досмотра мужчины.
В результате в присутствии понятых полицейские обнаружили в нижнем белье подозреваемого небольшой сверток с порошкообразным веществом. В дальнейшем в ходе досмотра транспортного средства в обшивке багажника легковушки, сотрудники полиции обнаружили и изъяли пакет, внутри которого находились небольшие промаркированные свертки. Согласно проведенному исследованию, содержимое свертков - запрещенное вещество амфетамин весом 1135,89 грамм.
В результате проведенных мероприятий оперативники выяснили, что задержанный ранее не судимый 29-летний житель города Санкт-Петербург намеревался сбыть наркотик закладочным способом. В одном из тайников сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли перемотанный черной изолентой сверток, как установила экспертиза, с аналогичным веществом общей массой 9,86 грамм.
В ходе комплекса проведенных мероприятий полицейские обнаружили более 20 «тайников-закладок» на территориях Сызранского и Ставропольского районов, и изъяли около 600 граммов наркотического вещества.
В настоящее время Следственным отделом ОМВД России по Ставропольскому району возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере». Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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