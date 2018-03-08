Полицейские Самары разыскивают двух школьниц, которые вчера не вернулись домой

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области











С. Диана 2004 года рождения. Ее приметы: на вид 13 лет, рост 160-170 см, худощавого телосложения, европейской внешности, волосы волнистые каштановые ниже плеч. Была одета: черная куртка с серыми полосками на рукавах, черный свитер, штаны синие с полосами по бокам из кожи, кроссовки белые.С. Маргарита 2004 года рождения. Ее приметы: на вид 13 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, европейской внешности, волосы светлые ниже плеч. Была одета: куртка темно-синяя до колен, шапка розовая, джинсы черные, кроссовки «на платформе» камуфляжного цвета. При себе имеет рюкзак темно-синего цвета.Фотография и описание одежды девочек направлены во все дежурные части территориальных органов внутренних дел самарского региона, доведены патрульным экипажам и сотрудникам оперативных служб. Полицейские обследуют крупные торговые центры, компьютерные клубы, развлекательные заведения, расположенные на территории города. Представители правоохранительных органов проводят работу среди друзей, одноклассников и родственников.Всем, кому что-либо известно о местонахождении детей, просьба обращаться в ближайший отдел полиции или по телефону ДЧ ОП №4 УМВД России по г. Самаре (846) 278-24-00 или 020. (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи). Конфиденциальность гарантируется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.