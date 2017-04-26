Полицейские Красноярского района работали на месте обнаружения подозрительной коробки

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По указанному адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа и кинолог со служебной собакой. Сотрудники Госавтоинспекции оградили автодорогу, прилегающую к месту происшествия, и временно ограничили движение по ней.В ходе работы сотрудники органов внутренних дел установили, что в коробке нет взрывчатых веществ, и опасности для окружающих данный предмет не представляет. В настоящее время движение по автодороге восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.