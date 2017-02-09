Полицейские Чапаевска устанавливают личность мужчины, о котором известно только, что "его зовут Максим, и он приехал в город на автобусе"
9 февраля 2017 14:44
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В ходе разговора с медиками и полицейскими мужчина смог сообщить только то, что его зовут Максим, и он приехал в город на автобусе. Документов, удостоверяющих личность, при себе у гражданина не оказалось.
Приметы: на вид 35 - 45 лет, рост 170 см., лицо овальное, волосы темные с обильной проседью, имеется глубокая лобная залысина, на лбу горизонтальные морщины, спинка носа вогнутая, основание горизонтальное, губы тонкие, подбородок выступающий, глаза светлые, имеется косоглазие.
При поступлении в медучреждение был одет в синтетическую куртку темного цвета, ботинки черного цвета и темные штаны.
Всем, кому что-либо известно о личности данного гражданина, убедительная просьба обратиться по телефону (84639) 2-28-55 (Дежурная часть Отдела МВД России по г. Чапаевску) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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