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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Полицейские Чапаевска устанавливают личность мужчины, о котором известно только, что "его зовут Максим, и он приехал в город на автобусе"

9 февраля 2017 14:44
151
При поступлении в медучреждение был одет в синтетическую куртку темного цвета, ботинки черного цвета и темные штаны.
В одно из медицинских учреждений города Чапаевск водитель маршрутного автобуса доставил своего пассажира. По словам работника транспортной компании, мужчина продолжительное время ездил в автобусе по городу, с трудом шёл на контакт и не мог объяснить, куда ему нужно добраться. Врачи сообщили о случившемся в дежурную часть Отдела МВД России по г. Чапаевску.

В ходе разговора с медиками и полицейскими мужчина смог сообщить только то, что его зовут Максим, и он приехал в город на автобусе. Документов, удостоверяющих личность, при себе у гражданина не оказалось.

Приметы: на вид 35 - 45 лет, рост 170 см., лицо овальное, волосы темные с обильной проседью, имеется глубокая лобная залысина, на лбу горизонтальные морщины, спинка носа вогнутая, основание горизонтальное, губы тонкие, подбородок выступающий, глаза светлые, имеется косоглазие.

При поступлении в медучреждение был одет в синтетическую куртку темного цвета, ботинки черного цвета и темные штаны.

Всем, кому что-либо известно о личности данного гражданина, убедительная просьба обратиться по телефону (84639) 2-28-55 (Дежурная часть Отдела МВД России по г. Чапаевску) или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области. 

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Комментарии



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