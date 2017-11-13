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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Погрузчик снес световую опору на частный дом в Сызрани

13 ноября 2017 22:55
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Водитель спецтехники повернул руль и случайно снес световую опору.
13 ноября днем в Сызрани погрузчик снес световую опору на подъеме перед пересечением улицы Ульяновской и переулка Волжский в Сызрани, сообщает КТВ-ЛУЧ со ссылкой на пресс-службу ОГИБДД.


Водитель погрузчика остановился на подъеме и заметил, что откатывается назад. Чтобы не столкнулся с легковым автомобилем, который остановился позади него, водитель спецтехники повернул руль и случайно снес световую опору.

Столб, который снёс погрузчик, задел по касательной частный дом и проломил забор. Последствия ЧП устраняли электрики «Самарской сетевой компании». 




Фото:   маленькая Сызрань
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