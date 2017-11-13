Погрузчик снес световую опору на частный дом в Сызрани

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Водитель погрузчика остановился на подъеме и заметил, что откатывается назад. Чтобы не столкнулся с легковым автомобилем, который остановился позади него, водитель спецтехники повернул руль и случайно снес световую опору.Столб, который снёс погрузчик, задел по касательной частный дом и проломил забор. Последствия ЧП устраняли электрики «Самарской сетевой компании».Фото: маленькая Сызрань