Поезд отрезал голову курсанту сызранского вертолетного училища

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В Саратовской области обнаружен труп курсанта СВВАУЛ. В поселке Жасминный во время обхода железнодорожного полотна путейцы обнаружили обезглавленный труп молодого мужчины. 20-летний юноша погиб под колесами поезда, следовавшего по маршруту «Жасминная - Трофимовский-1».

Сообщение о ЧП поступило в полицию в 6 часов утра. Как выяснилось, погибший — курсант 3 курса Сызранского вертолетного училища. На место прибыли представители военной части, следственного комитета, сотрудники Центра медицины катастроф и скорой помощи. По предварительным данным, курсант накануне самовольно покинул военную часть в поселке Сокол. Обстоятельства случившегося выясняются, пишет «ЧП Саратов».