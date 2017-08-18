Я нашел ошибку
Главные новости: 
В Самарской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали двое взрослых и два ребенка
В Самарской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали двое взрослых и два ребенка
Родители подростков из Кинеля, убивших котенка, заплатят штраф 500 рублей
Родители подростков из Кинеля, убивших котенка, заплатят штраф 500 рублей
В Самарской области уничтожили семь очагов произрастания дикорастущей конопли
В Самарской области уничтожили семь очагов произрастания дикорастущей конопли
В Сызрани пройдет ХХI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
В Сызрани пройдет ХХI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
Автопарки школ Самарской области пополнится новыми автобусами
Автопарки школ Самарской области пополнится новыми автобусами
Трое молодых жителей Жигулевска воровали колодезные люки
Трое молодых жителей Жигулевска воровали колодезные люки
На Волге около Самары утонула журналистка
На Волге около Самары утонула журналистка
Главу депстроя Самары Сергея Рубакова заподозрили в мошенничестве Проводятся следственные действия
Главу депстроя Самары Сергея Рубакова заподозрили в мошенничестве Проводятся следственные действия
сегодня  Пятница, 18 августа, 12:35
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +20 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/08:
USD 59.25
-0.4
EUR 69.65
-0.35
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Поезд насмерть сбил двух подростков в Самарской области

18 августа 2017 10:05
170
Поезд насмерть сбил двух подростков в Самарской области
Устанавливаются причины трагедии.

Два подростка погибли в четверг, попав под поезд в Самарской области, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в Приволжском следственном управлении на транспорте СКР.

«По предварительным данным, сегодня в 14:40 мск на 1129 км пикет 10 перегона “Кинель-Алексеевка” поездом сбиты двое подростков 12 и 14 лет», — сказал собеседник агентства.

Сотрудник пресс-службы отметил, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Назначена проверка, устанавливаются причины произошедшего.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
17 августа 2017  19:52
Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и принимая во внимание данные, характеризующие его личность, назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
Житель Отрадного осужден за приобретение и хранение героина
Суд, с учетом мнения прокурора, признал подсудимого виновным и принимая во внимание данные, характеризующие его личность, назначил наказание в виде 1 года 6... Закон
152
17 августа 2017  19:03
Он незаконно сбыл героин своему знакомому, который в этот же день был задержан сотрудниками полиции, обнаружившими и изъявшими наркотик.
В Сызрани сбытчик героина на 5,5 лет лишится свободы
Он незаконно сбыл героин своему знакомому, который в этот же день был задержан сотрудниками полиции, обнаружившими и изъявшими наркотик.  Закон
171
17 августа 2017  18:55
Судом установлено, что обвиняемый незаконно организовал по разным адресам и проводил азартные игры через сеть Интернет.
35-летний самарец осужден за организацию азартных игр
Судом установлено, что обвиняемый незаконно организовал по разным адресам и проводил азартные игры через сеть Интернет.   Закон
231
17 августа 2017  18:49
В конце января шансонье пообещал пайщикам «Бухты Квинс» построить жилье в течение нескольких месяцев. По его словам, до конца 2017 года все пайщики получат квартиры.
Барду Новикову предъявлено обвинение в хищении 50 млн рублей у пайщиков жилищно-строительного кооператива
 В конце января шансонье пообещал пайщикам «Бухты Квинс» построить жилье в течение нескольких месяцев. По его словам, до конца 2017 года все пайщики получат... Закон
184
17 августа 2017  15:21
В настоящее время некоторыми гражданами предпринимаются действия, направленные на «откровенную травлю» детей, подменяя процессуальные органы, они пытаются совершить самосуд над несовершеннолетними и наказать виновных в происшествии. Следственное управлени
В Кинеле начата процессуальная проверка по факту жестокого обращения с животными подростками
В настоящее время некоторыми гражданами предпринимаются действия, направленные на «откровенную травлю» детей, подменяя процессуальные органы, они... Закон
193
16 августа 2017  18:18
В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными.
В Кинеле девочки-подростки убили котенка, кидая его об стену, на глазах у маленькой девочки. Видео выложили в интернет
В Самарской области начата доследственная проверка по факту жестокого обращения с животными.  Закон
301
16 августа 2017  17:55
Следственное управление просит оказать содействие в установлении личности погибшего.
На территории АО «Сокское Карьероуправление» обнаружено тело неустановленного мужчины
Следственное управление просит оказать содействие в установлении личности погибшего.  Закон
1492
Весь список
Происшествия
18 августа 2017  12:20
В Самарской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали двое взрослых и два ребенка
В Самарской области столкнулись легковушка и грузовик, пострадали двое взрослых и два ребенка
После оказания медицинской помощи все пострадавшие отпущены домой. Происшествия
7
18 августа 2017  11:24
На Волге около Самары утонула журналистка
На Волге около Самары утонула журналистка
Она отправилась купаться в одиночку и пропала. Происшествия
126
18 августа 2017  10:40
В Комсомольском районе Тольятти иномарка сбила женщину-пешехода
В Комсомольском районе Тольятти иномарка сбила женщину-пешехода
Она шла по "зебре". Происшествия
118
Весь список
Криминал
18 августа 2017  12:06
Родители подростков из Кинеля, убивших котенка, заплатят штраф 500 рублей
Родители подростков из Кинеля, убивших котенка, заплатят штраф 500 рублей
Такое наказание получили школьницы за издевательства над животным в прямом эфире. Криминал
33
18 августа 2017  11:57
В Самарской области уничтожили семь очагов произрастания дикорастущей конопли
В Самарской области уничтожили семь очагов произрастания дикорастущей конопли
Ее нашли в Елховском районе. Криминал
48
18 августа 2017  11:33
Трое молодых жителей Жигулевска воровали колодезные люки
Трое молодых жителей Жигулевска воровали колодезные люки
Они планировали сдать похищенное в металлолом. Криминал
69
Весь список


Видео
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
337
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7134
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1375
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
5403
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1797
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
2835
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
522
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2222
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2020
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1639
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1807
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
5614
Весь список

Мероприятия
В Сызрани пройдет ХХI Международный фестиваль духовых оркестров «Серебряные трубы Поволжья»
Самарцев приглашают на общегородской праздник «Яблочный спас»
Активисты ОНФ проведут «генеральную уборку» на станции юннатов в Cамаре
Весь список
Популярное
за сегодня

Три жительницы Самары пытались украсть 6 пакетов с колбасой

453

Вслед за ФСБ и ФСО Путин разрешил Минобороны изымать земельные участки для своих нужд

345

Главу депстроя Самары Сергея Рубакова заподозрили в мошенничестве Проводятся следственные действия

298
за неделю

О май майнинг: кто заразил Россию и Путина блокчейном

4456

В Самаре четырехлетняя девочка упала из окна квартиры на восьмом этаже и выжила

2149

Производство самолета Ан-148 приостановят из-за отсутствия заказов. Авиазавод рискует потерять половину выручки

2116
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда