Подтвердилась информация о задержании руководителя департамента градостроительства Самары Сергея Рубакова
5 июня 2017 12:06
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Подтвердилась информация источника «Засекина» о задержании руководителя департамента градостроительства администрации городского округа Самара Сергея Рубакова. Причём самое непосредственное содействие в разоблачении видного члена «команды созидания» оказал ещё один маховичных дел мастер - руководитель Управления капитального строительства Самарской области и исполнительный директор регионального Фонда жилья и ипотеки Реналь Мязитов.
Как сообщал «Засекину» в минувшую пятницу осведомлённый источник в федеральных правоохранительных структурах, 2 июня около 13 часов дня сотрудниками ФСБ по подозрению в получении взяток в особо крупном размере был задержан руководитель департамента градостроительства администрации Самары Сергей Рубаков. В доме и служебном кабинете муниципального чиновника прошли обыски и выемки. От официальных комментариев представители силовых ведомств воздержались, не опровергнув и не подтвердив эту информацию.
Сегодня о подробностях задержания г-на Рубакова информирует «Самарское обозрение». По данным издания, чиновник был задержан в рамках оперативного эксперимента, который фиксировался соответствующей записывающей аппаратурой. В роли доносителя и взяткодателя выступил Реналь Мязитов, передавший своему «коллеге» два с половиной миллиона рублей. Кроме того, вместе с Рубаковым в кабинете оказался бывший куратор администрации Самары со стороны ФСБ Вячеслав Селиверстов. Как утверждают источники «Самарского обозрения», в результате оперативно-следственных действий уголовное дело было возбуждено не по факту взятки, а по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сегодня Самарский районный суд должен будет рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения Сергею Рубакову, который в настоящее время находится в следственном изоляторе временного содержания.
Отметим, что в конце мая прошли обыски по месту регистрации и в служебных кабинетах Реналя Мязитова. Руководитель Управления капитального строительства Самарской области и исполнительный директор регионального Фонда жилья и ипотеки фигурирует в уголовном деле по фактам «мошенничества при получении выплат (пособий, компенсаций, субсидий), совершённого организованной группой в особо крупном размере» в отношении неустановленных лиц из числа руководителей государственного унитарного предприятия «Стройконтроль».Постановление о возбуждении этого уголовного дела было подписано 2 мая 2017 года следователем по особо важным делам следственной части ГСУ ГУ МВД России по Самарской области Еленой Кутузовой на основании материалов проверки, поступивших в конце апреля из регионального управления экономической безопасности и противодействия коррупции.
Проверкой установлено, что в период с 13 января 2012 года и до конца 2013-го неустановленные лица из числа руководителей ГУП «Стройконтроль», «преследуя корыстную цель незаконного обогащения», вступили в предварительный преступный сговор и похитили денежные средства при получении субсидий. Следователь Кутузова обнаружила, что для получения субсидий преступники внесли ложные сведения в документы, в результате чего областное министерство строительства перечислило на счёт ГУП «Стройконтроль» 83 миллиона 680 тысяч рублей, в том числе 25 миллионов 530 тысяч в виде необоснованного получения субсидии. Получив деньги, злоумышленники, по версии следствия, растратили их по своему усмотрению.
С ноября 2012 года по апрель 2013-го ГУП «Стройконтроль» возглавлял Реналь Мязитов, проходящий по делу пока в качестве свидетеля.
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