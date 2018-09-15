Подросток раскрутил карусель, как на YouTube, и его глаза вылезли из орбит
15 сентября 2018 20:56
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Мама Тайлера Дуон рассказывает, что мальчик отдыхал с друзьями в местном парке, когда к ним подошла группа подростков. Они предложили ребятам прокатиться на карусели, раскрутив её с помощью колеса заведённого мотоцикла. Этот трюк школьники подсмотрели на YouTube. Тайлер согласился и в результате получил травмы головного мозга и глаз.
Врачи утверждают, что перегрузки, которым подвергся Тайлер, обычно испытывают лишь пилоты истребителей. Гражданские медики впервые столкнулись с такими травмами и сперва не понимали, как помочь ребёнку, у которого распухла голова, а глаза вылезли из орбит. Сейчас Тайлер находится в больнице под постоянным наблюдением специалистов. Они опасаются, что у мальчика случится инсульт.
Отметим, что подростки, которые предложили ребёнку опасное развлечение, убежали с места событий, как только Тайлеру стало плохо. Сейчас их разыскивает полиция. Но мама мальчика винит не школьников, а YouTube — по её мнению, такие опасные ролики необходимо удалить из открытого доступа.
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