Подробности операции по вызволению автобуса с сызранскими детьми из снежного затора в ночь с 5 на 6 декабря
9 декабря 2017 11:55
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Напомним, в снежный затор попал и автобус с 39 детьми в возрасте 7-9 лет и 4 взрослыми сопровождающими. Около 14 часов 5 декабря они выехали в санаторий в Самаре и встали на 920 километре трассы. Простояв в пробке до позднего вечера, взрослые и родители начали обзванивать все службы. Информация была передана ближайшему наряду ДПС. Полицейскими было принято решение о закрытии одной полосы встречного движения для обеспечения проезда автобуса с детьми. Регулировочные действия по освобождению проезда осуществлялись инспекторами в пешем порядке, на протяжении 4 километров. После чего сотрудники ДПС сопроводили детей до Тольятти, где автобус беспрепятственно продолжил движение, и к 6 утра 6 декабря добрался до места назначения. В общей сложности, в мероприятии было задействовано 6 экипажей ДПС, пишет "Маленькая Сызрань".
В отношении юридического лица, организатора перевозки сызранских детей, которые в ночь с 5 на 6 декабря застряли в снежной пробке на трассе М-5 «Урал», возбуждено дело об административном правонарушении по частям 4 и 6 статьи 12.23 КоАП РФ за нарушение правил организованной перевозки группы детей автобусами. При проверке необходимых документов было установлено, что уведомление о перевозке детей из Сызрани в Самару от организаторов поездки в ГИБДД не поступало.
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