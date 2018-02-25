Подробности ДТП с участием 6 автомобилей на Стара Загоре

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Прибывшие сотрудники Госавтоинспекции оградили место аварии, обеспечили беспрепятственный проезд автотранспорта, осмотрели место происшествия, автотранспорт, установили и опросили очевидцев случившегося.По предварительным данным, мужчина 1985 года рождения, управляя автомобилем Geely, двигаясь по ул. Стара Загора от проспета Кирова в направлении улицы 22 партсъезда на пересечении с ул. Ново-Вокзальной, не выбрав безопасный скоростной режим управления автомобилем, допустил наезд на стоящий SsangYong, после чего от удара, по версии полицейских, произошла техническая неисправность автомобиля, в результате которой автомобиль допустил наезд на ВАЗ 2111, на Ладу Калину, продолжил движение и, в районе д. 117 по ул. Стара Загора водитель потеряв управление автомобилем, наехал на заборное ограждение и стоящую KIA Optima.От удара выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем ВАЗ 2112. После чего был задержан сотрудниками полиции.Нарушитель ПДД от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался. В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. В лечебные учреждения участники ДТП не обращались.В настоящее время устанавливается другие обстоятельства ДТП. По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ДТП Самара